Раскрыта тайна создания пронзительного смеха из сериала «Друзья», раздражавшего героев и зрителей (ВИДЕО)

Раскрыта тайна создания пронзительного смеха из сериала «Друзья», раздражавшего героев и зрителей / Фото: Rokit

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Актриса Мэгги Вилер из американского сериала «Друзья», который спустя 25 лет после выхода на экраны снова был признан самым популярным телевизионным шоу среди подростков, раскрыла тайну создания пронзительного смеха ее персонажа Дженис, раздражавшего всех героев и многих зрителей.

Мэгги Вилер призналась, что у нее было три источника вдохновения. В частности, она объединила прерывистое «ха-ха-ха», крики дельфина Флиппера и дятла Вуди. Интервью с актрисой выложила BBC Radio 5 Live на своей странице в Twitter.

Напомним, популярность сериала «Друзья» исследователи объясняют тем, что в нем подняты темы дружбы и отношений, которые интересуют тинейджеров. Сериал транслировался в период с 1994 по 2004 годы.