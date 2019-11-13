Ілон Маск назвав місце будівництва першого заводу Tesla в Європі. Фото: iz.ru

https://racurs.ua/ua/n129395-ilon-mask-nazvav-misce-budivnyctva-pershogo-zavodu-tesla-v-ievropi.html

Ракурс

Ілон Маск порадував європейських шанувальників електромобілів Tesla заявою про рішення побудувати перший великий завод компанії в Європі. Маск вже вибрав локацію для заводу — його зведуть у Берліні.

Loading...

Крім заводу Маск також планує побудувати інженерно-конструкторський центр, і ці об'єкти стануть підрозділом великого європейського виробничого майданчику Gigafactory. Власник Tesla уточнив, що завод буде розташовуватися неподалік від нового берлінського аеропорту, повідомляє BBC.

Таке рішення продиктоване необхідністю, оскільки Tesla останнім часом зіткнулася з конкуренцією, що посилюється у галузі виробництва електрокарів. Маск також зазначив, що є певні ризики через вихід Великої Британії з ЄС.

Раніше в компанії заявляли, що випуск електрокарів у Європі почнеться не раніше 2021 року. Але пізніше глава Tesla в Twitter уточнив, що європейський завод буде випускати батареї, електродвигуни і моделі, починаючи з Model Y.

На церемонії нагородження премією «Золоте кермо» Маск назвав німецькі автомобільні технології видатними. Саме тому він вирішив побудувати завод Gigafactory в Німеччині.

Як повідомляв раніше «Ракурс», Маск презентував космічний човен Starship, який зможе доставляти людей на Місяць, Марс та інші планети Сонячної системи, а також повертати їх на Землю.