Илон Маск назвал место строительства первого завода Tesla в Европе. Фото: iz.ru

https://racurs.ua/n129395-ilon-mask-nazval-mesto-stroitelstva-pervogo-zavoda-tesla-v-evrope.html

Ракурс

Илон Маск обрадовал европейских почитателей электромобилей Tesla заявлением о решении построить первый крупный завод компании в Европе. Маск уже выбрал локацию для завода — он будет возведен в Берлине.

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Помимо завода Маск также планирует построить инженерно-конструкторский центр, и эти объекты станут подразделением крупной европейской производственной площадки Gigafactory. Владелец Tesla уточнил, что завод будет располагаться невдалеке от нового берлинского аэропорта, сообщает BBC.

Такое решение продиктовано необходимостью, так как Tesla в последнее время столкнулась с усиливающейся конкуренцией в отрасли производства электрокаров. Маск также отметил, что существуют определенные риски из-за выхода Великобритании из ЕС.

Ранее в компании заявляли, что выпуск электрокаров в Европе начнется не ранее 2021 года. Но позже глава Tesla в Twitter уточнил, что европейский завод будет выпускать батареи, электродвигатели и модели, начиная с Model Y.

На церемонии награждения премией «Золотой руль» Маск назвал немецкие автомобильные технологии выдающимися. Именно поэтому он решил построить завод Gigafactory в Германии.

Как сообщал ранее «Ракурс», Маск презентовал космический челнок Starship, который сможет доставлять людей на Луну, Марс и другие планеты Солнечной системы, а также возвращать их на Землю.