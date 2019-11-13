Новый твит Трампа: Я должен разобраться с действиями Байдена в Украине Фото: News Front

https://racurs.ua/n129390-novyy-tvit-trampa-ya-doljen-razobratsya-s-deystviyami-baydena-v-ukraine.html

Ракурс

Дональд Трамп, президент США, сообщил, что он обязан выяснить, влиял ли экс-вице-президент Джозеф Байден на отставку экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина в 2016 году, а також узнать, существовали ли коррупционные схемы с участием Байдена и его сына.

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В частности, для Трампа остается открытым вопрос о возможных махинациях сына экс-вице-президента США — получение миллионов долларов от украинской энергетической компании и выведение средств из Китая. Об этом американский лидер написал в Twitter.

Трамп возмущен тем, что расследование якобы акцентирует внимание на второстепенных свидетелях, в то время как «достаточно прочесть стенограмму» его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Он также подчеркнул, что ни на Зеленского, ни на других представителей Украины не оказывалось никакого давления в связи с расследованием по делу Байдена.

Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины не проводит расследование в отношении Хантера Байдена. В ведомстве отметили, что они занимаются изучение материалов 2010—2012 годов. В то время как Байден вошел в состав правления компании Burisma Limited только в мае 2014 года.