Начало земельной реформы рассорило нардепов и экспертов, фото - Я.Доброносов

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Ракурс

Сегодня Рада сделала первый шаг к внедрению в Украине рынка земли, приняв видоизмененный комитетом правительственный законопроект № 2178−10.

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В Раде сегодня кипели страсти и эмоции, которые часто мы видели под куполом парламента в прошлом созыве. Рассмотрение длилось бурно, иногда со словесными выпадами. Депутаты также блокировали президиум и трибуну.

После принятия решения в первом чтении неубедительным большинством голосов (240 — за) эмоции бурлят и в соцсетях, где действующие участники и эксперты комментируют сегодняшние события.

Позором назвал голосование Олег Мейдич, представитель «Батькивщины», которая резко протестовала против открытия рынка земли. В посте в Фейсбук Мейдич каждое свое предложение заканчивал восклицательным знаком…

Украинцы выбирали народных депутатов, делегировали их в парламент не для того, чтобы они пустили по миру нашу землю и ее граждан! Ни в одной избирательной программе кандидата в народные депутаты не было распродажи земли иностранцам! Неужели нынешние депутаты думают, что с открытием рынка земли, жизнь украинцев улучшится? Куда так спешит сегодняшняя власть? Сегодня парламент своим большинством сделал плевок в лицо украинского народа! Наши лучшие черноземы, нашу плодородную землю выставили на распродажу для иностранцев! — написал нардеп

Похожие эмоции были и у нардепа от «Европейской солидарности» Алексея Гончаренко. Он назвал депутатов из «Слуги народа», которые проголосовали за отмену земельного моратория в 2020 году, «слугами олигархов».

Один из из лидеров «Европейской солидарности» Николай Княжицкий напомнил инициаторам земельной реформы историю о большевиках, которые «кричали о земле для народа».

Народ ее получил. На Соловках и в могилах Голодомора, — написал Княжицкий.

Он также перечислил главные недостатки законопроекта и констатировал, что «теперь агрессорам даже воевать не нужно», потому что «они просто за копейки купят нашу землю».

У премьер-министра Алексея Гончарука праздничное настроение и светлые мысли. Он назвал 13 ноября «днем, который войдет в историю Украины», поскольку заканчивается эпоха, в которой «народу — мораторий, а своим людям — все».

Гончарук написал, что Украина сделала шаг «из третьего мира в первый», а «новое поколение пришло к власти всерьез и надолго».

У судьи Верховного суда Аркадия Бущенко появились после сегодняшних событий «два независимых вопрос» по земельной реформе:

1. Нужен ли рынок земли.

2. Надо ли продавать землю, находящуюся в государственной собственности.

Аналитик Сергей Фурса, который часто критикует новую «зеленую» власть за ошибки, сегодня горячо поддержал решение Рады и пожелал не останавливаться, а перед вторым чтением не растерять все положительные реформы.

Ирина Геращенко и Иванна Климпуш-Цинцадзе («Европейская солидарность») заявили, что фракция представит комплексный пакет поправок к принятому в первом чтении закону.

В партии Петра Порошенко требуют ограничить концентрацию земли в одних руках и убрать норму о разрешении на 210 тыс. га собственности, создать прозрачный земельный кадастр и земельный банк.