Земельная реформа: Рада проголосовала закон в первом чтении, фото — "Радио Свобода"

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Ракурс

Верховная Рада Украины 13 ноября рассматривала в первом чтении 11 проектов закона, который запускает рынок земли.

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За законопроект, который поддерживало правительство (№ 2178−10), проголосовали 240 нардепов.

Законопроект Кабмина предусматривает такие новации:

с 1 октября 2020 года отменяется запрет на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения всех форм собственности;

определяется перечень лиц, которые могут приобретать право собственности на землю: граждане Украины, территориальные общины, государство, юридические лица Украины и иностранные граждане и лица без гражданства в случае приобретения в порядке наследования с обязанностью отчуждения участок в течение года;

до 1 января 2024 года запрещается продажа земли иностранцам. Эти требования не распространяются на случаи приобретения в собственность земельных участков арендаторами, которые являются сельскохозяйственными товаропроизводителями;

устанавливается минимальная стартовая цена продажи земельных участков (на уровне не ниже нормативной денежной оценки);

устанавливаются ограничения на совокупную площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения, которая может находиться в собственности гражданина и юридического лица, и связанных с ним лиц (35% сельскохозяйственных земель объединенной общины, 15% сельскохозяйственных земель области и 0,5% сельскохозяйственных земель Украины);

преимущественное право арендатора на покупку земельного участка;

закон «О санкциях» дополняется новым видом санкций — запретом на приобретение в собственность земельных участков.

Против создания рынка земли выступили несколько депутатских фракций и групп («Батькивщина», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность» и «За будущее»). В частности, часть нардепов пугали людей транснациональными монстрами, которые мгновенно скупят украинские черноземы. Собрались сегодня под парламентом и противники снятия моратория на продажу.

11 ноября президент Владимир Зеленский заверил, что иностранцы и иностранные компании получат возможность покупать украинскую землю только по результатам всеукраинского референдума.

В начале сентября президент Владимир Зеленский поручил правительству подготовить, а парламенту принять до 1 декабря законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения с отменой моратория на продажу земли.

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко потребовала провести референдум по вопросу продажи земли, прежде чем выносить закон о рынке земли на голосование Верховной Рады.

Опросы указывали на то, что большинство украинцев не одобряют идею отменить мораторий на землю, а также требовали рассмотреть этот вопрос на референдуме.