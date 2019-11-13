Земельна реформа: Рада проголосувала за закон у першому читанні, фото — "Радіо Свобода"

https://racurs.ua/ua/n129377-rada-provalyla-u-pershomu-chytanni-zemelnu-reformu-zelenskogo.html

Ракурс

Верховна Рада України 13 листопада розглядала у першому читанні 11 проектів закону, який запускає ринок землі.

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За законопроект, який підтримував уряд (№ 2178−10), проголосували 240 нардепів.

Отож, законопроект Кабміну передбачає такі новації:

з 1 жовтня 2020 року скасовується заборона на відчуження земель сільськогосподарського призначення усіх форм власності;

визначається перелік осіб, які можуть набувати право власності на землю: громадяни України, територіальні громади, держава, юридичні особи України та іноземні громадяни і особи без громадянства у разі набуття в порядку спадкування та обов’язком відчужити ділянку протягом року;

до 1 січня 2024 року забороняється продаж землі іноземцям. Ці вимоги не розповсюджуються на випадки набуття у власність земельних ділянок орендарями, які є сільськогосподарськими товаровиробниками;

встановлюється мінімальна стартова ціна продажу земельних ділянок (на рівні не нижче нормативної грошової оцінки);

встановлюється обмеження на сукупну площу земельних ділянок сільськогосподарського призначення, яка може перебувати у власності громадянина та юридичної особи, та пов’язаних з нею осіб (35% сільськогосподарських земель об'єднаної громади, 15% сільськогосподарських земель області та 0,5% сільськогосподарських земель України);

забезпечується переважне право орендаря на купівлю земельної ділянки;

закон «Про санкції» доповнюється новим видом санкцій — заборона на набуття у власність земельних ділянок.

Проти створення ринку землі виступили кілька депутатських фракцій та груп («Батьківщина», «Опозиційна платформа — За життя», «Європейська солідарність» та «За майбутнє"). Зокрема, частина нардепів лякали людей транснаціональними монстрами, що миттєво скуплять українські чорноземи. Зібралися під парламентом й противники зняття мораторію на продаж.

11 листопада президент Володимир Зеленський запевнив, що іноземці та іноземні компанії отримають змогу купувати українську землю лише за результатами всеукраїнського референдуму.

На початку вересня президент Володимир Зеленський доручив уряду підготувати, а парламенту ухвалити до 1 грудня законопроєкт про ринок земель сільськогосподарського призначення зі скасуванням мораторію на продаж землі.

Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко вимагала провести референдум із питання продажу землі, перш ніж виносити закон про ринок землі на голосування Верховної Ради.

Опитування вказували на те, що більшість українців не схвалюють ідею скасувати мораторій на землю, а також вимагали розглянути це питання на референдумі.