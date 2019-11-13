«Киевоблгаз» считает цены на газ нерентабельными и требует их повышения, фото: Public Domain Pictures

https://racurs.ua/n129384-kievoblgaz-schitaet-ceny-na-gaz-nerentabelnymi-i-trebuet-ih-povysheniya-infografika.html

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«Киевоблгаз» заявил об убыточности компании и считает, что тарифы на его услуги нужно повысить.

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Председатель правления компании Дмитрий Дронов отметил, что действующий тариф на распределение газа покрывает лишь 26% таких потребностей. Об этом он сообщил в Facebook.

По его словам, расходы компании с 2014 года составили более 14 млн грн. За это время из-за недофинансирования сферы «Киевоблгаз» получил убытков на 1,7 млн грн. Происходит стремительной отток кадров из компании из-за низкого уровня заработной платы, что не позволяет обеспечить безопасность газоснабжения.

Необходимо утвердить газораспределительным компаниям экономически обоснованный тариф, — заявил Дронов.

Чиновник считает, что власти должны обратить внимание на ситуацию. Оперативные решения позволят избежать проблем с газоснабжением в будущем.

Дронов также добавил, что потребители должны понимать последствия низких тарифов. По его словам, 10% от платежки за газ получает газораспределительная компания, 85% — НАК «Нафтогаз Украины», а еще 5% — «Укртрансгаз».

Напомним, в ноябре «Укртрансгаз» заявил о готовности транспортировать газ из Балкан в Украину. На газоизмерительной станции «Гребеники», которая расположена на границе с Молдовой, завершили работы для транспортировки газа в реверсном режиме в объеме 4 млн куб. м.