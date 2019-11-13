«Київоблгаз» вважає ціни на газ нерентабельними і вимагає їх підвищення, фото: Public Domain Pictures

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«Київоблгаз» заявив про збитковість компанії і вважає, що тарифи на його послуг треба підвищити.

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Голова правління компанії Дмитро Дронов зазначив, що діючий тариф на розподіл газу покриває лише 26% таких потреб. Про це він повідомив у Facebook.

За його словами, витрати компанії з 2014 року сягнули понад 14 млн грн. За цей час через недофінансованість галузі «Київоблгаз» зазнав збитків на 1,7 млн грн. Відбувається стрімкій відтік кадрів із компанії через низький рівень заробітної плати, що не дозволяє забезпечити безпеку газопостачання.

Необхідно затвердити газорозподільним компаніям економічно обґрунтований тариф, — заявив Дронов.

Чиновник вважає, що влада повинна звернути увагу на ситуацію. Оперативні рішення дозволять уникнути проблем із газопостачанням у майбутньому.

Дронов також додав, що споживачі повинні розуміти наслідки низьких тарифів. За його словами, 10% із платіжки за газ отримує газорозподільна компанія, 85% — НАК «Нафтогаз Україна», а ще 5% — «Укртрансгаз».

Нагадаємо, у листопаді «Укртрансгаз» заявив про готовність транспортувати газ із Балкан в Україну. На газовимірювальній станції «Гребеники», яка розташована на кордоні з Молдовою, завершили роботи для транспортування газу в реверсному режимі в обсязі 4 млн куб. м.