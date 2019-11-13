Агресія Москви: Росія убила у Великій Британії 14 осіб, але Лондон ігнорує дані розвідки США, фото — "Тексти"

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Американська розвідка вважає, що Росія ліквідувала 14 чоловік у Великій Британії. Водночас уряд в Лондоні не поспішає звинувачувати Москву.

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Про убивства спецслужбами Москви за кордоном розповіла журналістка Хайді Блейк, повідомляє Тime. Вона розповіла про обставини, за яких їй стало відома ця інформація. Якось до Блейк зателефонувала невідома та попросила про зустріч.

Анонімом виявилася колишня дружина шотландського бізнесмена Скота Янга, якого знайшли в Лондоні мертвим у 2014 році після падіння з квартири своєї дівчини на четвертому поверсі. Мішель Янг була впевнена, що її чоловіка вбили. Вона передала документи про роботу чоловіка журналістці, яка очолювала відділ розслідувань BuzzFeed.

Виявилося, що Янг, який займався нерухомістю, був тісно пов’язаний з кількома російськими олігархами. Розслідування BuzzFeed виявило список з 14 людей, що померли у Великій Британії. У смерті цих осіб розвідка США підозрює спецслужби РФ або мафію. У списку був і Борис Березовський, якого знайшли мертвим в 2013 році.

Але Велика Британія вирішила не займатися людьми зі списку. За словами Блейк, Лондон дуже стримано звинувачує у вбивствах Москву, оскільки не хоче сваритися з Путіним.

Лондон і її союзники роками намагалися залучити Росію до західного світового порядку: Росії дали місце у G8, Москва активно брала участь в «війні з терором» і угоді щодо іранської ядерної програми.

Тим часом розслідування у справах, які пов’язані з Росією, затягувалися. Колишнього співробітника ФСБ Олександра Литвиненка отруїли радіоактивною речовиною в 2006 році. Минуло аж 10 років, доки громадське розслідування дійшло висновку, що вбивство, ймовірно, санкціонував особисто Путін.

Отруєння Сергія і Юлії Скрипалів бойовим отруйною речовиною стало поворотним пунктом — Лондон прямо звинуватив Росію і почав діяти більш жорстко. Путін, за словами журналістки, використовував звинувачення в свою користь, щоб звинуватити Захід в прагненні очорнити Росію.

Повинен бути момент, коли уряд проводить межу. Ціна умиротворення агресора, як нам показала історія, занадто велика, — вважає журналістка.

Нагадаємо, що вдова колишнього співробітника ФСБ Олександра Литвиненка звинуватила Бориса Джонсона в тому, що він допомагає Путіну, затримуючи публікацію доповіді про втручання Росії в британську політику.