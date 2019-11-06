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Секретна доповідь про вплив РФ на Brexit: Джонсона розкритикувала вдова Литвиненка, фото — Reuters
Джонсон допомагає Путіну, затримуючи доповідь про втручання Росії в Brexit — вдова Литвиненкаhttps://racurs.ua/ua/n129096-djonson-dopomagaie-putinu-zatrymuuchy-dopovid-pro-vtruchannya-rosiyi-v-brexit-vdova-lytvynenka.htmlРакурс
Вдова колишнього співробітника ФСБ Олександра Литвиненка вважає, що Борис Джонсон допомагає Путіну, затримуючи публікацію доповіді про втручання Росії в британську політику.
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Марина Литвиненко розкритикувала рішення уряду опублікувати звіт після 12 грудня, повідомляє Guardian.
Нагадаємо, що російські спецслужби отруїли Литвиненка радіоактивним полонієм в 2006 році у центрі Лондона.
Я сильно розчарована. Ми бачили те ж саме в справі мого чоловіка, — сказала Литвиненко.
У 2006 році міністр внутрішніх справ Тереза Мей відмовилася зробити розслідування смерті Олександра Литвиненка публічним.
Мета Путіна — створити хаос і нестабільність. Він хоче втручатися у вибори в США і Європі. Доповідь містить рекомендації щодо захисту нашої системи. Відкладаючи публікацію доповіді, ми, схоже, граємо в ту ж гру. Путін може сказати, що ми нічим не відрізняємося один від одного, — сказала Литвиненко.
Парламентський комітет з розвідки і безпеки на цьому тижні повинен був опублікувати велику доповідь про втручання Росії в політику Великої Британії. Доповідь присвячена оцінці російської загрози і розглядає, зокрема, політичні вбивства на території країни і спроби вплинути на голосування про вихід з ЄС.
Крім того, в доповіді йдеться про спроби Кремля впровадити агентів у правлячу Консервативну партію і фінансувати її. Комітет чекав тільки схвалення адміністрації прем'єр-міністра Джонсона після перевірки, чи немає в доповіді секретної інформації.
Але Даунінг-стріт не дозволила публікацію, стверджуючи, що на перевірку потрібно приблизно шість тижнів, а здали доповідь на тест три тижні тому. Оскільки парламент розпустили у вівторок перед грудневими виборами, тепер доповідь може побачити світ лише після голосування.
Це призвело лейбористів в лють: вони звинуватили консервативний уряд в спробі приховати важливу інформацію до виборів.
Раніше «Ракурс» повідомляв, що довіреного радника Бориса Джонсона Домініка Каммінгса запідозрили у зв’язках із Москвою.
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