Секретный доклад о влиянии РФ на Brexit: Джонсона раскритиковала вдова Литвиненко, фото — Reuters

https://racurs.ua/n129096-djonson-pomogaet-putinu-zaderjivaya-doklad-o-vmeshatelstve-rossii-v-brexit-vdova-litvinenko.html

Ракурс

Вдова бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко считает, что Борис Джонсон помогает Путину, задерживая публикацию доклада о вмешательстве России в британскую политику.

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Марина Литвиненко раскритиковала решение правительства опубликовать отчет после 12 декабря, сообщает Guardian.

Напомним, что российские спецслужбы отравили Литвиненко радиоактивным полонием в 2006 году в центре Лондона.

Я сильно разочарована. Мы видели то же самое в деле моего мужа, — сказала Литвиненко.

В 2006 году министр внутренних дел Тереза Мэй отказалась сделать расследование смерти Александра Литвиненко публичным.

Цель Путина — создать хаос и нестабильность. Он хочет вмешиваться в выборы в США и Европе. Доклад содержит рекомендации по защите нашей системы. Откладывая публикацию доклада, мы, похоже, играем в ту же игру. Путин может сказать, что мы ничем не отличаемся друг от друга, — сказала Литвиненко.

Парламентский комитет по разведке и безопасности на этой неделе должен был опубликовать большой доклад о вмешательстве России в политику Великобритании. Доклад посвящен оценке российской угрозы и рассматривает, в частности, политические убийства на территории страны и попытки повлиять на голосование о выходе из ЕС.

Кроме того, в докладе идет речь о попытках Кремля внедрить агентов в правящую Консервативную партию и финансировать консерваторов. Комитет ждал только одобрения администрации премьер-министра Джонсона после проверки, нет ли в докладе секретной информации.

Но Даунинг-стрит не дала добро на публикацию, утверждая, что на проверку нужно около шести недель, а сдали доклад около трех недель назад. Поскольку парламент распустили во вторник перед декабрьскими выборами, теперь доклад может увидеть свет только после голосования.

Это привело лейбористов в ярость: они обвинили консервативное правительство в попытке утаить важную информацию до выборов.

Ранее «Ракурс» сообщал, что доверенного советника Бориса Джонсона Доминика Каммингса заподозрили в связях с Москвой.