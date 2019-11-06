Новости Украины

В "Борисполе" задержали группу лиц, которые продавали РФ комплектующие для военных самолетов. Фото: СБУ

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В аэропорту «Борисполь» задержали шестерых злоумышленников, которые продавали в Россию комплектующие для военных самолетов. Задержание проводили сотрудники Службы безопасности Украины.

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Как говорится в сообщении пресс-службы ведомства, задержанные незаконно покупали агрегаты и узлы к самолетам Су-27 и ТУ-22, которые состоят на вооружении РФ. Заказчиками выступали граждане РФ.

По данным СБУ, данные лица продавали эти запчасти через третьи страны, откуда их сообщники переправляли груз в РФ.

В ходе обысков у фигурантов дела в Киеве и Харькове были изъяты агрегаты и узлы с комплектующими к боевым самолетам, которые подготавливали для вывоза.

Кроме того, была обнаружена электронная переписка с заказчиками из РФ, а также комплекты таможенной и технической документации, которые доказывают проведение сделки.

Также в СБУ рассказали, что организатор сделки пытался применить нарезное огнестрельное оружие в момент обысков.

В ближайшее время задержанным сообщат о подозрении по ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) УК.

Напомним, что накануне Государственное бюро расследований сообщило о подозрении пяти топ-чиновникам Министерства обороны по делу о закупке бронежилетов.