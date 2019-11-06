Новости Украины

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В "Борисполе" задержали группу лиц, которые продавали РФ комплектующие для военных самолетов. Фото: СБУ
В «Борисполе» задержали группу лиц, которые продавали РФ комплектующие для военных самолетов (ФОТО)https://racurs.ua/n129095-v-borispole-zaderjali-gruppu-lic-kotorye-prodavali-rf-komplektuuschie-dlya-voennyh-samoletov.htmlРакурс
В аэропорту «Борисполь» задержали шестерых злоумышленников, которые продавали в Россию комплектующие для военных самолетов. Задержание проводили сотрудники Службы безопасности Украины.
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Как говорится в сообщении пресс-службы ведомства, задержанные незаконно покупали агрегаты и узлы к самолетам Су-27 и ТУ-22, которые состоят на вооружении РФ. Заказчиками выступали граждане РФ.
По данным СБУ, данные лица продавали эти запчасти через третьи страны, откуда их сообщники переправляли груз в РФ.
В ходе обысков у фигурантов дела в Киеве и Харькове были изъяты агрегаты и узлы с комплектующими к боевым самолетам, которые подготавливали для вывоза.
Кроме того, была обнаружена электронная переписка с заказчиками из РФ, а также комплекты таможенной и технической документации, которые доказывают проведение сделки.
Также в СБУ рассказали, что организатор сделки пытался применить нарезное огнестрельное оружие в момент обысков.
В ближайшее время задержанным сообщат о подозрении по ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) УК.
Напомним, что накануне Государственное бюро расследований сообщило о подозрении пяти топ-чиновникам Министерства обороны по делу о закупке бронежилетов.
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