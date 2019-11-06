В "Борисполі" затримали осіб, які продавали РФ комплектуючі для військових літаків. Фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n129095-v-boryspoli-zatrymaly-osib-yaki-prodavaly-rf-komplektuuchi-dlya-viyskovyh-litakiv-foto.html

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В аеропорту «Бориспіль» затримали шістьох зловмисників, які продавали в Росію комплектуючі для військових літаків. Затримання проводили співробітники Служби безпеки України.

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Як йдеться в повідомленні прес-служби відомства, затримані незаконно купували агрегати і вузли до літаків Су-27 і ТУ-22, які перебувають на озброєнні РФ. Замовниками виступали громадяни РФ.

За даними СБУ, дані особи продавали ці запчастини через треті країни, звідки їх спільники переправляли вантаж в РФ.

В ході обшуків у фігурантів справи в Києві і Харкові були вилучені агрегати і вузли з комплектуючими до бойових літаків, які готували для вивезення.

Крім того, було виявлено електронне листування із замовниками з РФ, а також комплекти митної та технічної документації, які доводять проведення угоди.

Також в СБУ розповіли, що організатор угоди намагався застосувати нарізну вогнепальну зброю в момент обшуків.

Найближчим часом затриманим повідомлять про підозру за ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) КК.

Нагадаємо, що напередодні Державне бюро розслідувань повідомило про підозру п’яти топ-чиновникам Міністерства оборони по справі про закупівлю бронежилетів.