В Україні 7 листопада очікуються дощі в низці регіонів, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n129094-pogoda-v-ukrayini-na-7-lystopada-ochikuietsya-nevelykyy-dosch-v-nyzci-regioniv-ta-tuman-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 7 листопада буде досить контрастною. Вночі у Карпатському регіоні та на Вінниччині, вдень у західних, північних, більшості центральних та Харківській областях очікується невеликий дощ. На решті території — без опадів.

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Також вночі та вранці в Україні місцями очікується туман. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Температура вночі становитиме 4−9°, вдень — 9−14°. У південній частині, східних та Дніпропетровській областях вночі — 8−13°, вдень — 15−20°.

Вітер переважно південно-східний, 5−10 м/с.

Погода в Києві 7 листопада буде дощовою вдень. Вночі — без опадів. Стовпчики термометрів вночі покажуть 6−8°, вдень — 10−12°. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

У Львові ніч мине без істотних опадів, вдень — дощ. Температура повітря становитиме 4−6° вночі та 11−13° вдень. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

В Одесі наступної доби опади не очікуються, хмарно з проясненнями. Вночі термометри покажуть 12−14°, вдень — 17−19°. Вітер південний, 5−10 м/с.

У Дніпрі істотних опадів синоптики не прогнозують. Температура вночі — 11−13°, вдень — 17−19°. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

У Харкові вночі — без опадів, вдень очікується дощ. Вночі температура опуститься до 10−12°, вдень підніметься до 15−17°. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

На Закарпатті дощ очікується вдень та вночі. Метеорологи прогнозують 6−8° вночі та 12−14° вдень. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

Геомагнітний стан в Україні 7 листопада буде досить спокійним. Очікувати варто лише на невеликі збурення.

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що в листопаді середня місячна температура повітря складе 0−7° тепла.