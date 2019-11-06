В Украине 7 ноября ожидаются дожди в ряде регионов, фото: «Ракурс»

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Ракурс

Погода в Украине 7 ноября будет достаточно контрастной. Ночью в Карпатском регионе и в Винницкой области, днем ​​в западных, северных, большинстве центральных и Харьковской областях ожидается небольшой дождь. На остальной территории — без осадков. Также ночью и утром в Украине местами ожидается туман. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

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Температура ночью составит 4−9 °, днем — ​9−14°. В южной части, восточных и Днепропетровской областях ночью — 8−13 °, днем ​- 15−20°.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5−10 м/с.

Погода в Киеве 7 ноября будет дождливой днем. Ночью — без осадков. Столбики термометров ночью покажут 6−8°, днем ​​- 10−12°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

Во Львове ночь пройдет без осадков, днем ​- дождь. Температура воздуха составит 4−6° ночью и 11−13° днем. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

В Одессе в течение суток осадков не ожидается, облачно с прояснениями. Ночью термометры покажут 12−14°, днем ​- 17−19°. Ветер южный, 5−10 м/с.

В Днепре осадков синоптики не прогнозируют. Температура ночью — 11−13°, днем ​- 17−19°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

В Харькове ночью — без осадков, днем ​​ожидается дождь. Ночью температура опустится до 10−12°, днем ​​поднимется до 15−17°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

На Закарпатье дождь ожидается днем ​​и ночью. Метеорологи прогнозируют 6−8° ночью и 12−14° днем. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

Геомагнитная обстановка в Украине 7 ноября будет достаточно спокойной. Ожидать стоит лишь небольших возмущений.

Напомним, синоптики прогнозируют, что в ноябре средняя месячная температура воздуха составит 0−7° тепла.