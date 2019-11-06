В США суддя вперше дав поліції доступ до бази даних ДНК, фото: pixabay

https://racurs.ua/ua/n129093-u-ssha-suddya-vpershe-dav-policiyi-dostup-do-bazy-danyh-dnk.html

Ракурс

Доступ до бази даних ДНК суддя вперше в історії надав американській поліції.

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Передбачається, що інформація допоможе розкрити тисячі злочинів. Про це повідомляє New York Times.

Це потенційно величезний ресурс для правоохоронних органів. 20 млн громадян завантажили свої генетичні профілі на спеціальні сайти. Вони спеціалізуються на пошуку родичів або визначенні етнічної приналежності предків.

Суддя дав детективу ордер на доступ до файлів GEDmatch. Ця база даних геномів і генеалогії більше 1 млн користувачів з Флориди.

За допомогою цих даних поліцейські зловили «вбивцю з Золотого штату». Так називали серійного вбивцю і гвалтівника, який виявився колишнім поліцейським Джозефом ДеАнджело. Він був заарештований у віці 72 років. Після арешту правоохоронці стали застосовувати генетичні профілі. Це дозволило розкрити вже 70 злочинів.

Раніше аналіз ДНК допоміг реконструювати вигляд «двоюрідних братів» неандертальців. Вчені до цих пір знаходили тільки кістку з пальця, три зуба і нижню щелепу.