В США судья впервые дал полиции доступ к базе данных ДНК, фото: pixabay

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Ракурс

Доступ к базе данных ДНК судья впервые в истории предоставил американской полиции.

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Предполагается, что информация поможет раскрыть тысячи преступлений. Об этом сообщает New York Times.

Это потенциально огромный ресурс для правоохранительных органов. 20 млн граждан загрузили свои генетические профили на специальные сайты. Они специализируются на поиске родственников или определении этнической принадлежности предков.

Судья дал детективу ордер на доступ к файлам GEDmatch. Эта база данных геномов и генеалогии более 1 млн пользователей из Флориды.

С помощью этих данных полицейские поймали «убийцу из Золотого штата». Так называли серийного убийцу и насильника, который оказался бывшим полицейским Джозефом Деанджело. Он был арестован в возрасте 72 лет. После ареста правоохранители стали применять генетические профили. Это позволило раскрыть уже 70 преступлений.

Ранее анализ ДНК помог реконструировать облик «двоюродных братьев» неандертальцев. Ученые до сих пор находили только кость из пальца, три зуба и нижнюю челюсть.