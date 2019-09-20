Анализ ДНК помог реконструировать облик денисовцев, фото: «Википедия»

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Ракурс

Реконструировать внешний вид одного из вымерших видов древних людей — денисовцев, смогли ученые из Еврейского университета в Иерусалиме. То, как выглядели денисовцы, долгое время оставалось загадкой, поскольку ученые до сих пор нашли только кость из пальца, три зуба и нижнюю челюсть.

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Теперь исследователи создали реконструкцию облика этих давно вымерших родственников современных людей на основе их ДНК, взятого из ископаемых остатков. Об этом сообщает издание EurekAlert со ссылкой на статью в журнале Cell.

Остатки денисовских людей нашли на территории России в Денисовой пещерные (Алтай).

Считается, что денисовцы могли здесь проживать в период от 200 тыс. до 50 тыс. лет назад.

По мнению ученых, денисовцы и более известные ископаемые люди — неандертальцы произошли от общего предка, который отделился от линии, ведущей к современным людям. Однако люди современного типа с обоими этими видами также скрещивались, в генах некоторых людей сегодня обнаруживают соответствующие генетические маркеры.

Денисовцы во многом напоминали неандертальцев, но в некоторых чертах они напоминали нас, а в других — были уникальными, — отмечают исследователи.

Всего ученые определили 56 анатомических особенностей, по которым денисовцы отличались от современных людей и/или неандертальцев, 34 из них — в черепе. Например, череп денисовцев был, вероятно, шире, чем у современных людей или неандертальцев. Они, вероятно, также имели более длинную зубную арку. Денисовцы, вероятно, разделяли такие неандертальские черты, как удлиненное лицо и широкий таз.

Установить это ученым удалось, используя генетические данные для прогнозирования анатомических особенностей денисовцев. Вместо того, чтобы полагаться на последовательности ДНК, они вытягивали анатомическую информацию из моделей активности генов, выведенных из специфических химических маркеров, прикрепленных к генетическому материалу.

В эволюции хорошо известно, что много различий между тесно связанными группами — различия в анатомии, морфологии и физиологии — объясняются изменениями в структуре активности генов, а не обязательно изменениям последовательности ДНК, — отмечают исследователи.

Для проверки метода исследователи сначала применили его к двум видам, анатомия которых известна: неандертальцам и шимпанзе. Они установили, что эти реконструкции были примерно на 85% точными.

Мы использовали анатомию современного человека в качестве ориентира, — отмечают исследователи. — Мы видим последствия в экспрессии гена у человека, и если мы видим то же изменение в уровне экспрессии в другой человеческой группе, мы можем связать ее с этим анатомическим изменением.

По результатам исследования были созданы не только скульптурное изображение, но и портрет молодой девочки. Однако, по словам ученых, невозможно определить, насколько точным является изображение ее кожи и волос.

Напомним, недавно анализ ДНК помог ученым обнаружить самую большую амфибию в мире.