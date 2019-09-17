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Новооткрытая юго-китайская гигантская саламандра является крупнейшей амфибией в мире, фото: Лондонское зоологическое общество

Анализ ДНК помог выявить самую большую амфибию в мире (ИНФОГРАФИКА)

17 сен 2019, 22:39
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Используя ДНК из музейных образцов, собранных в начале XX в., исследователи из Лондонского зоологического общества и Лондонского естественнонаучного музея определили два новых вида гигантской саламандры — один из которых, как они подозревают, является крупнейшей амфибией в мире.

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Китайские гигантские саламандры, которые сейчас находятся под угрозой исчезновения, когда-то были широко распространены во всем центральном, южном и восточном Китае. Ранее они считались одним видом (Andrias davidianus). Однако новый анализ 17 образцов из лондонского музея и образцов тканей диких саламандр опровергает это предположение, сообщает пресс-служба Лондонского зоологического общества.

Ученые с помощью анализа ДНК обнаружили три четкие генетические линии у саламандр из разных речных систем и горных хребтов в Китае. Эти линии генетически отличаются настолько, представляющих отдельные виды: Andrias davidianus, Andrias sligoi и третий вид, который еще не получил названия.

Изображение Andrias sligoi, фото: Лондонское зоологическое общество

Отмечается, что предложение выделить из других саламандр животных, которые теперь относятся к недавно идентифицированному виду Гигантская юго-китайская саламандра (Andrias sligoi), впервые было выдвинуто в 20-х годах прошлого века на основании наблюдений за необычной саламандрой с юга Китая, которая жила в то время в Лондонском зоопарке. Тогда эту теорию отклонили, однако недавние исследования ее подтвердили.

Ученые использовали то же животное, останки которого ныне хранятся как экземпляр в Лондонском естественнонаучном музее.

Так выглядит Andrias sligoi, фото: Лондонское зоологическое общество

Другой новый вид, пока еще не получивший названия, походит из региона Хуаншань (Желтые горы), расположенного в центральной части южного Китая. Он до сих пор известен лишь по образцам тканей и еще должен быть официально описан.

Наш анализ показывает, что вид гигантских китайских саламандр разделился в период между 3,1 и 2,4 млн лет назад. Эти даты соответствуют периоду горного образования в Китае, когда тибетское плато быстро росло, что могло разделить популяции саламандр и привести к эволюции различных видов в различных ландшафтах, — отмечают исследователи.

Ученые подчеркивают, что в связи с открытием нескольких различных видов гигантских саламандр, планы по сохранению этих вымирающих животных должны быть обновлении.

Китайские гигантские саламандры — крупнейшие мировые земноводные. Ученые предполагают, что обнаруженный вид южно-китайских гигантских саламандр может достигать почти 2 м. Таким образом, он является крупнейшим из трех видов, а следовательно — самым большим из 8 тыс. видов земноводных, живущих сегодня на Земле.

Напомним, недавно ученые в остатках трапезы крокодилов из Каймановых островов нашли неизвестные вымершие виды млекопитающих.


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