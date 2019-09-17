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Ракурс
Избран новый председатель Конституционного суда, фото: «Факты»

В КСУ подтвердили избрание нового главы и его заместителя

17 сен 2019, 22:01
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Новым главой Конституционного суда Украины (КСУ) в ходе сегодняшнего специального пленарного заседания избран Александр Тупицкий.

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Также сегодня с должности главы КСУ был уволен предыдущий председатель суда — Наталья Шаптала, в связи с представлением еюзаявления об отставке. Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

Девятилетний срок полномочий судьи КСУ Шапталы, которую в 2010 году назначили в КСУ по квоте Съезда судей Украины, завершается 22 сентября.

Отмечается, что главу КСУ избирают тайным голосованием на один трехлетний срок.

Кроме того, по предложению председателя КСУ, как это предусматривает ст. 34 закона «О Конституционном Суде Украины», избран его заместитель — им стал Сергей Головатый. Заместителя также выбирают на один трехлетний срок тайным голосованием.

Головатого назначили судьей КСУ в феврале 2018 года по квоте президента. Присягу он принес 2 марта 2018 года. До этого он, в частности, работал в должности министра юстиции в составе трех правительств. Он также соавтор Декларации о государственном суверенитете Украины и Акта провозглашения независимости.

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на информированные источники сообщали об избрании Тупицкого новым председателем КСУ.

Источник: Ракурс


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