У КСУ підтвердили обрання нового голови та його заступника

Обрано нового голову Конституційного суду, фото: «Факти»

https://racurs.ua/ua/n126929-u-ksu-pidtverdyly-obrannya-novogo-golovy-ta-yogo-zastupnyka.html

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Новим головою Конституційного суду України (КСУ) під час сьогоднішнього спеціального пленарного засідання обрано Олександра Тупицького.

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Також сьогодні з посади голови КСУ було звільнено попереднього очільника суду — Наталю Шапталу, у зв’язку з поданням нею заяви про відставку. Про це повідомляє прес-служба КСУ.

Дев’ятирічний термін повноважень судді КСУ Шаптали, котру в 2010 році призначили до КСУ за квотою З’їзду суддів України, завершується 22 вересня.

Зазначається, що голову КСУ обирають таємним голосуванням на один трирічний термін.

Крім того, за пропозицією голови КСУ, як це передбачає ст. 34 закону «Про Конституційний Суд України», обрано його заступника — ним став Сергій Головатий. Заступника також обирають на один трирічний строк таємним голосуванням.

Головатого призначили суддею КСУ у лютому 2018 року за квотою президента. Присягу він склав 2 березня 2018 року. До цього він, зокрема, працював на посаді міністра юстиції у складі трьох урядів. Він також співавтор Декларації про державний суверенітет України та Акту проголошення незалежності.

Нагадаємо, раніше ЗМІ з посиланням на інформовані джерела повідомляли про обрання Тупицького новим головою КСУ.