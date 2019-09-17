Советы косметолога для продления молодости. Фото: Maxpixel

https://racurs.ua/n126641-zlost-starit-sovety-kosmetologa-dlya-prodleniya-molodosti.html

Ракурс

С возрастом человек имеет то лицо, которого заслуживает. Это утверждение не родилось просто так, в нем действительно есть смысл. Врач Елена Перехрест поделилась советами косметолога для продления молодости.

Loading...

В своем интервью «Ракурсу» Елена Перехрест озвучила некоторые советы косметолога для тех, кто хочет максимально долго оставаться здоровым и выглядеть молодо. Так, по ее словам, самое простое — это сколько человек спит, что ест, пьет, о чем и как думает. Ведь на самом деле старость в голове, а злость, по ее словам, очень старит.

«Когда вы спокойны, умиротворены, мышцы-депрессоры тоже расслабляются и лицо становится моложе. Потому что эти мышцы, например, на шее, как бы стягивают лицо вниз. Когда говорят, что человек „осунулся“ — это гипертонус мышц-депрессоров. А вот морщинки улыбки у глаз, наоборот, украшают. С возрастом нас не столько волнуют сами морщины, сколько птоз (опущение) лица», — объяснила Елена Перехрест и дала один из главных советов косметолога: улыбайтесь, это улучшает овал лица и украшает.

Отдельный важный момент — правильное питание. В этом контексте совет косметолога заключается в том, что не должно быть больших колебаний веса, потому что когда человек сильно худеет, лицо обвисает и при последующем наборе веса уже не поднимается. Люди, которые постоянно находятся в одном весе, выглядят лучше.

Невероятно важны и занятия спортом — их нельзя заменить ничем. Соматотропный гормон, который при этом выделяется, стимулирует синтез коллагена, способствует поддержанию уровня мышечной массы, предотвращает развитие остеопороза. Спорт улучшает микроциркуляцию во всем организме, ускоряет метаболизм, снижает вероятность развития злокачественных образований.

Что же касается советов косметологов о потреблении достаточного количества воды, то Елена Перехрест рекомендует пить 30 мл на 1 кг веса. Причем еще до завтрака желательно выпить литр чистой воды, без добавок. Вода нужна для нормальной работы всех внутренних органов, а также для красоты кожи.

Если нет возможности регулярно делать косметологические процедуры, все равно можно улучшить внешний вид и отсрочить старение. Регулярный уход, согласно советам косметолога, даже самостоятельный — дает результат. Это может быть и ежедневная зарядка для лица, и правильно подобранные крема, и специальные массажеры.

Еще один важный совет косметолога — иметь хобби. Чем бы вы ни увлекались — музыкой, рисованием, танцами, — это удовольствие, способствующее выделению «гормона радости» — серотонина.