Поради косметолога для продовження молодості. Фото: Maxpixel

https://racurs.ua/ua/n126641-zlist-staryt-porady-kosmetologa-dlya-prodovjennya-molodosti.html

Ракурс

З віком людина має те обличчя, на яке заслуговує. Це твердження не народилося просто так, в ньому дійсно є сенс. Лікар Олена Перехрест поділилася порадами косметолога для продовження молодості.

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У своєму інтерв’ю «Ракурсу» Олена Перехрест озвучила деякі поради косметолога для тих, хто хоче максимально довго залишатися здоровим і виглядати молодо. Так, за її словами, найпростіше — це скільки людина спить, що їсть, п'є, про що і як думає. Адже насправді старість у голові, а злість, за її словами, дуже старить.

«Коли ви спокійні, умиротворені, м’язи-депресори теж розслабляються і обличчя стає молодшим. Тому що ці м’язи, наприклад, на шиї, ніби стягують обличчя донизу. Коли кажуть, що людина „осунулася“ — це гіпертонус м’язів-депресорів. А ось зморшки усмішки біля очей, навпаки, прикрашають. З віком нас не стільки турбують самі зморшки, скільки птоз (опущення) обличчя», — пояснила Олена Перехрест і дала одну з головних порад косметолога: усміхайтеся, це покращує овал обличчя і прикрашає.

Окремий важливий момент — правильне харчування. У цьому контексті порада косметолога полягає в тому, що не повинно бути великих коливань ваги, адже коли людина сильно худне, обличчя обвисає і при подальшому наборі ваги вже не піднімається. Люди, які постійно перебувають в одній вазі, виглядають краще.

Неймовірно важливі і заняття спортом — їх не можна замінити нічим. Соматотропний гормон, який при цьому виділяється, стимулює синтез колагену, сприяє підтримці рівня м’язової маси, запобігає розвитку остеопорозу. Спорт покращує мікроциркуляцію в усьому організмі, прискорює метаболізм, знижує ймовірність розвитку злоякісних утворень.

Що ж стосується порад косметологів про споживання достатньої кількості води, то Олена Перехрест рекомендує пити 30 мл на 1 кг ваги. Причому ще до сніданку бажано випити літр чистої води, без добавок. Вода потрібна для нормальної роботи всіх внутрішніх органів, а також для краси шкіри.

Якщо немає можливості регулярно робити косметологічні процедури, все одно можна поліпшити зовнішній вигляд і відстрочити старіння. Регулярний догляд, відповідно до порад косметолога, навіть самостійний — дає результат. Це може бути і щоденна зарядка для обличчя, і правильно підібрані креми, і спеціальні масажери.

Ще одна важлива порада косметолога — мати хобі. Чим би ви не захоплювалися — музикою, малюванням, танцями, — це задоволення, що сприяє виділенню «гормону радості» — серотоніну.