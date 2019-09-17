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Петр Порошенко, фото: Chatham House
Порошенко снова хотят допросить в ГБРhttps://racurs.ua/n126928-poroshenko-snova-hotyat-doprosit-v-gbr.htmlРакурс
Петра Порошенко, пятого президента Украины и народного депутата Верховной Рады IX созыва, на 18 сентября вызвали на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).
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Об этом сообщает агентство «Укринформ» со ссылкой на пресс-секретаря ГБР Анджелику Иванову.
Завтра Порошенко вызывают на допрос, — отметила Иванова.
По какому именно производстве и на который час вызвали Порошенко, Иванова не уточнила, однако добавила, что, вероятно, экс-президента будут допрашивать в двух производствах.
Также она добавила, что на этот раз Порошенко не будут допрашивать по делу о захвате Россией в плен украинских моряков во время инцидента в акватории Керченского пролива в ноябре 2018 года.
Напомним, 13 сентября Порошенко заявил, что в тот день его допрашивали в ГБР относительно ренационализации «ПриватБанка» и захвату в плен украинских моряков.
В то же время Иванова утверждала, что пятого президента допрашивали только по одному уголовному производству — о возможном вмешательства в работу Окружного административного суда Киева.
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