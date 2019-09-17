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Петро Порошенко, фото: Chatham House
Порошенка знову хочуть допитати в ДБРhttps://racurs.ua/ua/n126928-poroshenka-znovu-hochut-dopytaty-v-dbr.htmlРакурс
Петра Порошенка, п’ятого президента України та народного депутата Верховної Ради IX скликання, на 18 вересня викликали на допит до Державного бюро розслідувань (ДБР).
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Про це повідомляє агентство «Укрінформ» з посиланням на речницю ДБР Анджеліку Іванову.
Завтра Порошенка викликають на допит, — зазначила Іванова.
В якому саме провадженні та на котру годину викликали Порошенка, Іванова не уточнила, проте додала, що, ймовірно, екс-президента допитуватимуть у двох провадженнях.
Також вона додала, що цього разу Порошенка не допитуватимуть у справі про захоплення Росією в полон українських моряків під час інциденту в акваторії Керченської протоки у листопаді 2018 року.
Нагадаємо, 13 вересня Порошенко заявив, що того дня його допитували у ДБР щодо ренаціоналізації «ПриватБанку» та захоплення в полон українських моряків.
Водночас Іванова стверджувала, що п’ятого президента допитували лише за одним кримінальним провадженням — щодо можливого втручання в роботу Окружного адміністративного суду Києва.
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