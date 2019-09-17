Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Петро Порошенко, фото: Chatham House

Порошенка знову хочуть допитати в ДБР

17 вер 2019, 21:30
999

Петра Порошенка, п’ятого президента України та народного депутата Верховної Ради IX скликання, на 18 вересня викликали на допит до Державного бюро розслідувань (ДБР).

Loading...

Про це повідомляє агентство «Укрінформ» з посиланням на речницю ДБР Анджеліку Іванову.

Завтра Порошенка викликають на допит, — зазначила Іванова.

В якому саме провадженні та на котру годину викликали Порошенка, Іванова не уточнила, проте додала, що, ймовірно, екс-президента допитуватимуть у двох провадженнях.

Також вона додала, що цього разу Порошенка не допитуватимуть у справі про захоплення Росією в полон українських моряків під час інциденту в акваторії Керченської протоки у листопаді 2018 року.

Нагадаємо, 13 вересня Порошенко заявив, що того дня його допитували у ДБР щодо ренаціоналізації «ПриватБанку» та захоплення в полон українських моряків.

Водночас Іванова стверджувала, що п’ятого президента допитували лише за одним кримінальним провадженням — щодо можливого втручання в роботу Окружного адміністративного суду Києва.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини

Вбивство патрульних у Дніпрі: суд залишив довічне ув’язнення екс-бійцю батальйону «Торнадо»

Дніпровський апеляційний суд залишив без задоволення апеляцію засудженого до довічного ув’язнення за вбивство двох поліцейських колишнього бійця батальйону «Торнадо» Олександра Пугачова

Новини України
16:11
Новини партнерів
Загрузка...