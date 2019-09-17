Нововідкрита південно-китайська гігантська саламандра є найбільшою амфібією у світі, фото: Лондонське зоологічне товариство

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Використовуючи ДНК з музейних зразків, зібраних на початку XX ст., дослідники з Лондонського зоологічного товариства та Лондонського природничого музею визначили два нові види гігантської саламандри — один з яких, як вони підозрюють, є найбільшою амфібією у світі.

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Китайські гігантські саламандри, які зараз перебувають під загрозою зникнення, колись були широко поширені в усьому центральному, південному та східному Китаї. Раніше вони вважалися одним видом (Andrias davidianus). Однак новий аналіз 17 зразків з лондонського музею та зразків тканин диких саламандр спростовує це припущення, повідомляє прес-служба Лондонського зоологічного товариства.

Учені за допомогою аналізу ДНК виявили три чіткі генетичні лінії у саламандр з різних річкових систем та гірських хребтів у Китаї. Ці лінії генетично відрізняються настільки, що представляють окремі види: Andrias davidianus, Andrias sligoi та третій вид, який ще не отримав назви.

Зазначається, що пропозиція виокремити з-поміж інших саламандр тварин, котрі тепер відносяться до нещодавно ідентифікованого виду гігантсь;ка південно-китайська саламандра (Andrias sligoi), вперше була висунута у 20-х роках минулого століття на підставі спостережень за незвичною саламандрою з півдня Китаю, котра жила в той час у Лондонському зоопарку. Тоді цю теорію відхилили, проте нещодавні дослідження її підтвердили.

Учені використали ту саму тварину, останки якої нині зберігається як екземпляр у Лондонському природничому музеї.

Інший новий вид, котрий ще не отримав назви, походить із регіону Хуаншань (Жовті гори), розташованого в центральній частині південного Китаю. Він досі відомий лише зі зразків тканин і ще повинен бути офіційно описаний.

Наш аналіз показує, що вид китайських гігантських саламандр розділився в період між 3,1 і 2,4 млн років тому. Ці дати відповідають періоду гірського утворення в Китаї, коли тибетське плато швидко зростало, що могло розділити популяції саламандр і призвести до еволюції різних видів у різних ландшафтах, — зазначають дослідники.

Учені наголошують, що у зв’язку з відкриттям кількох різних видів гігантських саламандр, плани зі збереження цих вимираючих тварин мають бути оновленні.

Китайські гігантські саламандри — найбільші світові земноводні. Учені припускають, що нововідкритий вид південно-китайських гігантських саламандр може сягати майже 2 м. Таким чином, він є найбільшим із трьох видів, а отже — найбільшим із 8 тис. видів земноводних, що живуть сьогодні на Землі.

Нагадаємо, нещодавно учені в рештках трапези крокодилів з Кайманових островів знайшли невідомі вимерлі види ссавців.