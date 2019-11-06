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Масовий мор риби в Дніпрі: екологи назвали причину. Фото: РБК
Масовий мор риби в Дніпрі: екологи назвали причинуhttps://racurs.ua/ua/n129092-masovyy-mor-ryby-v-dnipri-nazvana-prychyna.htmlРакурс
Масовий мор риби в Дніпрі в Херсонській області стався через виділення аміаку, який утворився через природні процеси.
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Як розповів завідувач кафедри водних біоресурсів та акваторії Херсонського державного аграрного університету Павло Кутіщев, шкідлива речовина виділялася з природних причин, а не через техногенні процеси, повідомляє UA. Новини Суспильне.
Є думка, що задуха риби — явища техногенного характеру. Ми стверджуємо, що задуха риби — явище природне, яке по Україні спостерігається по всіх містах внаслідок підвищення температури клімату, — сказав він.
При цьому він додав, що виділення аміаку стало наслідком екологічних змін і трансформації Дніпра каскадом водосховища.
Нагадаємо, що масової мор риби в Херсонській області зафіксували 4 листопада. Тоді біля піщаного кар'єру Херсонського морського торгового порту тут знайшли понад 2 млн мертвих рибин.
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