Массовый мор рыбы в Днепре: названа причина. Фото:

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Массовый мор рыбы в Днепре в Херсонской области произошел по причине выделения аммиака, который образовался из-за природных процессов.

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Как рассказал заведующий кафедрой водных биоресурсов и акватории Херсонского государственного аграрного университета Павел Кутищев, вредное вещество выделилось по естественным причинам, а не из-за техногенных процессов, сообщает UA. Новости Суспильне.

Есть мнение, что удушье рыбы — явления техногенного характера. Мы утверждаем, что удушье рыбы — явление естественное, которое по Украине наблюдается по всем городам вследствие повышения температуры климата, — сказал он.

При этом он добавил, что выделение аммиака стало следствием экологических изменений и трансформации Днепра каскадом водохранилища.

Напомним, что массовой мор рыбы в Херсонской области зафиксировали 4 ноября. Тогда возле песчаного карьера Херсонского морского торгового порта здесь нашли свыше 2 млн мертвых рыбин.