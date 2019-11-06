В России вахтовики обнаружили «горящий снег», скриншот видео

https://racurs.ua/n129090-v-rossii-vahtoviki-obnarujili-goryaschiy-sneg-video.html

Ракурс

«Горящий снег» зафиксировали в Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий АО). Вахтовики засняли произошедшее на видео и опубликовали ролик в соцсетях.

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Эксперты рассказали, что горящий снег может быть опасен. Скопление горючего газа и горящего метана были под почвой или льдом. Любые попытки его потушить оказались неудачными.

В соцсетях пользователи отмечают, что причиной случившегося стал газ на Ямале. Он якобы вырывается из недр в самых неожиданных местах.

По словам специалистов, появление воспламенения характерно для болотистых мест. Геологи считают, что очевидцы заметили горящим метан. Иногда газовые «пузыри» вырываются наружу.

Забавляться с этим явлением опасно, я бы не советовал, — отметил ямальский старожил Евгений Никитин.

Напомним, в июле на крайнем востоке России выпал снег. Такую картину наблюдали жители Магаданской области.