Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
В России вахтовики обнаружили «горящий снег», скриншот видео

В России вахтовики обнаружили «горящий снег» (ВИДЕО)

6 ноя 2019, 17:06
999

«Горящий снег» зафиксировали в Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий АО). Вахтовики засняли произошедшее на видео и опубликовали ролик в соцсетях.

Loading...

Эксперты рассказали, что горящий снег может быть опасен. Скопление горючего газа и горящего метана были под почвой или льдом. Любые попытки его потушить оказались неудачными.

В соцсетях пользователи отмечают, что причиной случившегося стал газ на Ямале. Он якобы вырывается из недр в самых неожиданных местах.

По словам специалистов, появление воспламенения характерно для болотистых мест. Геологи считают, что очевидцы заметили горящим метан. Иногда газовые «пузыри» вырываются наружу.

Забавляться с этим явлением опасно, я бы не советовал, — отметил ямальский старожил Евгений Никитин.

Напомним, в июле на крайнем востоке России выпал снег. Такую картину наблюдали жители Магаданской области.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter









Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

В «Борисполе» задержали группу лиц, которые продавали РФ комплектующие для военных самолетов (ФОТО)

В столичном аэропорту задержали группу из шести человек, которые незаконно закупали комплектующие для военных самолетов, а затем пытались доставить их в Россию

Новости Украины
17:51