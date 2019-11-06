У Росії вахтовики виявили «палаючий сніг», скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n129090-u-rosiyi-vahtovyky-vyyavyly-palauchyy-snig-video.html

Ракурс

«Палаючий сніг» зафіксовано в Новому Уренгої (Ямало-Ненецький АО). Вахтовики зняли цю подію на відео й опублікували ролик у соцмережах.

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Експерти розповіли, що палаючий сніг може бути небезпечний. Скупчення газу і палаючого метану були під ґрунтом або льодом. Будь-які спроби його загасити виявилися невдалими.

У соцмережах фоловери відзначають, що причиною події став газ на Ямалі. Він нібито виривається з надр в найнесподіваніших місцях.

За словами фахівців, поява загоряння характерна для болотистих місць. Геологи вважають, що очевидці помітили, що горить метан. Іноді газові «бульбашки» вириваються назовні.

Бавитися з цим явищем небезпечно, я б не радив, — зазначив ямальський старожил Євген Нікітін.

Нагадаємо, в липні на крайньому сході Росії випав сніг. Таку картину спостерігали жителі Магаданської області.