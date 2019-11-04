Ракурсhttps://racurs.ua/
Массовый мор рыбы зафиксирован в Днепре, фото: Facebook
Массовый мор рыбы зафиксирован в Днепре (ФОТО)https://racurs.ua/n128957-massovyy-mor-ryby-zafiksirovan-v-dnepre-foto.htmlРакурс
Массовый мор рыбы произошел в Днепре на территории Херсонской области.
Loading...
Инцидент случился вблизи морского торгового порта. Об этом в Facebook сообщил глава Херсонской ОГА Юрий Гусев.
Чиновник уже поручил своему заместителю провести совместно с представителями департамента экологии облгосадминистрации и правоохранителями проверку. Гусев в соцсети также опубликовал фото экологической катастрофы.
На снимках река усеяна мертвыми тушами рыб. Волной их вынесло на берег.
Руководитель региона добавил, что в ближайшее время ждет доклад с подробностями о произошедшем. Он потребовал наказать виновников. По словам Гусева, следует избежать повторения подобных инцидентов в будущем.
Напомним, в октябре стало известно, что разрешения на вылов и разведение рыбы будут продавать через систему Prozorro. Украинское правительство уже запустило соответствующую функцию.
Загрузка...