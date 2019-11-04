Массовый мор рыбы зафиксирован в Днепре, фото: Facebook

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Ракурс

Массовый мор рыбы произошел в Днепре на территории Херсонской области.

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Инцидент случился вблизи морского торгового порта. Об этом в Facebook сообщил глава Херсонской ОГА Юрий Гусев.

Чиновник уже поручил своему заместителю провести совместно с представителями департамента экологии облгосадминистрации и правоохранителями проверку. Гусев в соцсети также опубликовал фото экологической катастрофы.

На снимках река усеяна мертвыми тушами рыб. Волной их вынесло на берег.

Руководитель региона добавил, что в ближайшее время ждет доклад с подробностями о произошедшем. Он потребовал наказать виновников. По словам Гусева, следует избежать повторения подобных инцидентов в будущем.

Напомним, в октябре стало известно, что разрешения на вылов и разведение рыбы будут продавать через систему Prozorro. Украинское правительство уже запустило соответствующую функцию.