Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Массовый мор рыбы зафиксирован в Днепре, фото: Facebook

Массовый мор рыбы зафиксирован в Днепре (ФОТО)

4 ноя 2019, 12:34
999

Массовый мор рыбы произошел в Днепре на территории Херсонской области.

Loading...

Инцидент случился вблизи морского торгового порта. Об этом в Facebook сообщил глава Херсонской ОГА Юрий Гусев.

Чиновник уже поручил своему заместителю провести совместно с представителями департамента экологии облгосадминистрации и правоохранителями проверку. Гусев в соцсети также опубликовал фото экологической катастрофы.

На снимках река усеяна мертвыми тушами рыб. Волной их вынесло на берег.

Массовый мор рыбы зафиксирован в Днепре, фото: Facebook

Массовый мор рыбы зафиксирован в Днепре, фото: Facebook

Массовый мор рыбы зафиксирован в Днепре, фото: Facebook

Руководитель региона добавил, что в ближайшее время ждет доклад с подробностями о произошедшем. Он потребовал наказать виновников. По словам Гусева, следует избежать повторения подобных инцидентов в будущем.

Напомним, в октябре стало известно, что разрешения на вылов и разведение рыбы будут продавать через систему Prozorro. Украинское правительство уже запустило соответствующую функцию.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Москва официально требует от Киева отказаться от побед в международных арбитражах

Российский газовый монополист «Газпром» направил «Нафтогазу Украины» официальный ответ, в котором отказался поставлять газ в Украину напрямую до тех пор, пока Киев не откажется от своих побед в международных арбитражах

Новости Украины
15:55

Пристайко прокомментировал визит депутата Госдумы в Золотое и перспективу «нормандского саммита» (ВИДЕО)

Министр Пристайко считает, что визит депутата Госдумы Журавлева в Золотое осуществлен с нарушением всех норм. Глава МИД еще раз напомнил о требовании соблюдения семи дней тишины на фронте, после которой начинается разведение войск

Новости Украины
13:00