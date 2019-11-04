Масовий мор риби зафіксовано в Дніпрі, фото: Facebook

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Ракурс

Масовий мор риби зафіксовано в Дніпрі на території Херсонської області.

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Інцидент трапився поблизу морського торговельного порту. Про це в Facebook повідомив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв.

Чиновник вже доручив своєму заступнику провести спільно з представниками департаменту екології облдержадміністрації та правоохоронцями перевірку. Гусєв в соцмережі також опублікував фото екологічної катастрофи.

В кадрі поверхня річки вкрита мертвими тушами риб. Хвилею їх винесло на берег.

Керівник регіону додав, що найближчим часом чекає доповідь з подробицями про те, що сталося. Він зажадав покарати винуватців. За словами Гусєва, слід уникнути повторення подібних інцидентів в майбутньому.

Нагадаємо, в жовтні стало відомо, що дозволи на вилов і розведення риби продаватимуть через систему Prozorro. Український уряд вже запустив відповідну функцію.