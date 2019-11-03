Советник Бориса Джонсона может быть связан с РФ. Фото: Peter Morrison

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Ракурс

Доминик Каммингс, советник премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, может иметь связи с Российской Федерацией.

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Каммингс провел три года в России в период с 1994 года по 1997 год, после окончания Оксфордского университета. В связях с РФ заподозрила чиновника представитель оппозиционной Лейбористской партии Эмили Торнберри, 3 ноября сообщает The Sunday Times.

Парламентарий направила письмо правительству Великобритании, в котором отметила, что к лейбористам обратился «информатор официального уровня» и выразил «серьезную обеспокоенность» относительно Каммингса. При этом оппозиционерка отметила, что не может подтвердить достоверность заявления информатора. Торнберри просила британское правительство сообщить, какой уровень проверки прошел Каммингс перед назначения на должность.

Представитель Лейбористской партии считает, что, учитывая должность Каммингса, он должен был пройти проверку самого высокого уровня, поскольку имеет доступ к совершенно секретным разведывательным материалам и имеет право посещать совещания военных и охранных операций Великобритании за рубежом.

Напомним, лидер Консервативной партии и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался от предложения лидера партии Brexit Найджела Фараджа образовать блок во время внеочередных парламентских выборов 12 декабря 2018 года.

Ранее сообщалось, что 29 октября Евросоюз официально утвердил поддержанное недавно странами-членами решение о продлении срока отсрочки для проведения процедуры выхода Великобритании из ЕС. Таким образом Британия может оставаться государством-членом ЕС со всеми вытекающими правами и обязанностями до 31 января 2020 года.