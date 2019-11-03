Радник Бориса Джонсона може бути пов'язаний з РФ. Фото: Peter Morrison

https://racurs.ua/ua/n128934-radnyka-borysa-djonsona-zapidozryly-u-zv-yazkah-iz-moskvou.html

Ракурс

Домінік Каммінгс, радник прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, може мати зв’язки з Російською Федерацією.

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Каммінгс провів три роки в Росії у період з 1994 року по 1997 рік, після закінчення Оксфордського університету. У зв’язках з РФ посадовця запідозрила представник опозиційної Лейбористської партії Емілі Торнберрі, 3 листопада повідомляє The Sunday Times.

Парламентар надіслала лист уряду Великої Британії в якому зазначила, що до лейбористів звернувся «інформатор офіційного рівня» та висловив «серйозну стурбованість» щодо Каммінгса. При цьому опозиціонерка наголосила на тому, що не може підтвердити достовірність заяви інформатора. Торнберрі просила британський уряд повідомити, який рівень перевірки пройшов Каммінгс перед призначення на посаду.

Представник Лейбористської партії вважає, що, з огляду на посаду Каммінгса, він повинен був пройти перевірку найвищого рівня, оскільки має доступ до цілком таємних розвідувальних матеріалів й має право відвідувати наради з військових та охоронних операцій Великої Британії за кордоном.

Нагадаємо, лідер Консервативної партії та прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відмовився від пропозиції лідера партії Brexit Найджела Фараджа утворити блок під час позачергових парламентських виборів 12 грудня 2018 року.

Раніше повідомлялося, що 29 жовтня Євросоюз офіційно затвердив підтримане нещодавно країнами-членами рішення щодо продовження терміну відстрочки для проведення процедури виходу Великої Британії з ЄС. Таким чином Британія може залишатися державою-членом ЄС з усіма відповідними правами та обов’язками до 31 січня 2020 року.