Агрессия Москвы: Россия убила в Великобритании 14 человек, но Лондон игнорирует данные разведки США, фото - "Тексты"

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Американская разведка считает, что Россия ликвидировала 14 человек в Великобритании. В то же время правительство в Лондоне не спешит в этом обвинять Москву.

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Об убийствах спецслужбами Москвы за рубежом рассказала журналистка Хайди Блейк, сообщает Тime. Она рассказала об обстоятельствах, при которых ей стало известна эта информация. Однажды к Блейк позвонила неизвестная и попросила о встрече.

Анонимом оказалась бывшая жена шотландского бизнесмена Скотта Янга, которого нашли в Лондоне мертвым в 2014 году после падения из квартиры своей девушки на четвертом этаже. Мишель Янг была уверена, что ее мужа убили. Она передала документы о работе мужа журналистке, которая возглавляла отдел расследований BuzzFeed.

Оказалось, что Янг, занимался недвижимостью, был тесно связан с несколькими российскими олигархами. Расследование BuzzFeed выявило список из 14 человек, умерших в Великобритании. В смерти этих лиц разведка США подозревает спецслужбы РФ или мафию. В списке был и Борис Березовский, которого нашли мертвым в 2013 году.

Но Великобритания решила не заниматься людьми из списка. По словам Блейк, Лондон очень сдержанно обвиняет в убийствах Москву, поскольку не хочет ссориться с Путиным.

Лондон и ее союзники годами пытались привлечь Россию к западному мировому порядку: России дали место в G8, Москва активно участвовала в «войне с террором» и соглашении по иранской ядерной программе.

Между тем расследование по делам, связанным с Россией, затягивались. Бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко отравили радиоактивным веществом в 2006 году. Прошло целых 10 лет, пока общественное расследование пришло к выводу, что убийство, вероятно, санкционировал лично Путин.

Отравление Сергея и Юлии Скрипалей боевым отравляющим веществом стало поворотным пунктом — Лондон прямо обвинил Россию и начал действовать более жестко. Путин, по словам журналистки, использовал обвинения в свою пользу, чтобы обвинить Запад в стремлении очернить Россию.

Должен быть момент, когда правительство проводит границу. Цена умиротворения агрессора, как нам показала история, слишком большая, — считает журналистка.

Напомним, что вдова бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко обвинила Бориса Джонсона в том, что он помогает Путину, задерживая публикацию доклада о вмешательстве России в британскую политику.