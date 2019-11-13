Початок земельної реформи розсварив нардепів та експертів, фото — Я.Доброносов

https://racurs.ua/ua/n129399-pluvok-v-oblychchya-narodu-ta-istorychnyy-den-pochatok-zemelnoyi-reformy-rozsvaryv-nardepiv.html

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Сьогодні Рада зробила перший крок до запровадження в Україні ринку землі, ухваливши видозмінений комітетом урядовий законопроект № 2178−10.

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У Раді сьогодні кипіли найпотужніші пристрасті та емоції, такі, які часто палали під куполом парламенту у минулих скликаннях. Розгляд тривав бурхливо, інколи із сутичками і словесними випадами. Депутати блокували президію та трибуну.

Після ухвалення рішення у першому читанні непереконливою більшістю голосів (240 — за) емоції вирують і в соцмережах, де дійові учасники та експерти коментують сьогоднішні події.

Ганьбою назвав голосування Олег Мейдич, представник «Батьківщини», яка різко протестувала проти відкриття обігу земель. У пості в Фейсбук Мейдич кожне своє речення закінчував знаком оклику…

Українці обирали народних депутатів, делегували їх до парламенту не для того, щоб вони пустили по світу нашу землю та її громадян! Ні в одній виборчій програмі кандидата в народні депутати не було розпродажу землі іноземцям! Невже теперішні депутати думають, що з відкриттям ринку землі, життя українців покращиться? Куди так спішить сьогоднішня влада? Сьогодні парламент своєю більшістю зробив плювок в обличчя українського народу! Наші найкращі черноземи, нашу родючу землю виставили на розпродаж для іноземців! — написав нардеп

Подібні емоції вирували у нардепа від «Європейської солідарності» Олексія Гончаренка. Він назвав депутатів зі «Слуги народу», які проголосували за скасування земельного мораторію у 2020 році, «слугами олігархів».

Один з із лідерів «Європейської солідарності» Микола Княжицький нагадав ініціаторам земельної реформи історію про більшовиків, які «кричали про землю для народу».

Народ її отримав. На Соловках і в могилах Голодомору, — написав Княжицький.

Він також перелічив головні недоліки законопроекту і констатував, що «тепер агресорам навіть воювати не потрібно», бо «вони просто за копійки куплять нашу землю».

У прем'єр-міністра Олексія Гончарука святковий настрій та світлі думки. Він назвав 13 листопада «днем, який увійде в історію України», оскільки закінчується епоха, у якій «народу — мораторій, а своїм людям — усе».

Гончарук написав, що Україна зробила крок «з третього світу в перший», а «нове покоління прийшло до влади всерйоз і надовго».

У судді Верховного суду Аркадія Бущенка з’явилися після сьогоднішніх подій «два незалежних питання» щодо земельної реформи:

1. Чи потрібен ринок землі.

2. Чи треба продавати землю, що знаходиться у державній власності.

Аналітик Сергій Фурса, який часто критикує нову «зелену» владу за огріхи, сьогодні палко підтримав рішення Ради і побажав не зупинятися та перед другим читанням не розгубити усі позитиви реформи.

Ірина Геращенко та Іванна Климпуш-Цинцадзе («Європейська солідарність») заявили, що фракція подає комплексний пакет поправок до прийнятого в першому читанні закону.

У партії Петра Порошенка вимагають обмежити концентрацію землі в одні руки і прибрати норму про дозвіл на 210 тис. га власності, створення прозорого земельного кадастру і земельного банку.