Представитель президента в Крыму Дарья Свиридова. Фото: Офис президента

https://racurs.ua/n129398-u-zelenskogo-anonsirovali-prezentaciu-koncepcii-perehodnogo-pravosudiya-dlya-preodoleniya.html

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Проект концепции переходного правосудия вскоре презентуют в Украине.

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Это будет такая себе «Дорожная карта» преодоления последствий конфликта и вооруженной агрессии. Сейчас продолжается разработка концепции национальной модели переходного правосудия как пути преодоления последствий вооруженного конфликта и перехода к миру. Об этом 13 ноября на брифинге в Офисе президента сообщила первый заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Дарья Свиридова, передает пресс-служба ОП.

Сегодня мы уже имеем наработанную концепцию — национальную модель переходного правосудия, которая была разработана совместно с большим количеством экспертов, с привлечением правозащитных и общественных организаций, которые непосредственно были инициаторами такой работы уже несколько лет назад совместно с Офисом уполномоченного Верховной Рады по правам человека, а также другими органами власти, — отметила чиновник.

По словам Свиридовой, эта «дорожная карта» прорабатывается в рамках Комиссии по вопросам правовой реформы, которая была создана при президенте. Концепцию вскоре обещают презентовать.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что вернуть оккупированные регионы можно с помощью дипломатии и сохранения санкционного давления. Президент подчеркнул, что Киев будет продолжать настойчиво требовать проведения встречи в нормандском формате и сохранение переговорного площадки в Минске.