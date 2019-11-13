Представник президента в Криму Дар’я Свиридова. Фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n129398-u-zelenskogo-anonsuvaly-prezentaciu-koncepciyi-perehidnogo-pravosuddya-dlya-podolannya-naslidkiv.html

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Проект концепції перехідного правосуддя незабаром презентують в Україні.

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Це буде така собі «дорожня карта» подолання наслідків конфлікту та збройної агресії. Наразі триває розробка концепції національної моделі перехідного правосуддя як шляху подолання наслідків збройного конфлікту та переходу до миру. Про це 13 листопада на брифінгу в Офісі президента повідомила перший заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим Дар’я Свиридова, передає прес-служба ОП.

Сьогодні ми вже маємо напрацьовану концепцію — національну модель перехідного правосуддя, яка розроблена спільно з великою кількістю експертів, із залученням правозахисних та громадських організацій, які безпосередньо були ініціаторами такої роботи вже декілька років тому спільно з Офісом уповноваженого Верховної Ради з прав людини, а також іншими органами влади, — зазначила посадовець.

За словами Свиридової, ця «дорожня карта» опрацьовується в рамках Комісії з питань правової реформи, що була створена при президентові. Концепцію незабаром обіцяють презентувати.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що повернути окуповані регіони можна за допомогою дипломатії та збереження санкційного тиску. Президент наголосив, що Київ продовжуватиме наполегливо вимагати проведення зустрічі у нормандському форматі та збереження переговорного майданчика у Мінську.