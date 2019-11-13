Новий твіт Трампа: Я повинен розібратися з діями Байдена в Україні Фото: News Front

https://racurs.ua/ua/n129390-novyy-tvit-trampa-ya-povynen-rozibratysya-z-diyamy-baydena-v-ukrayini.html

Ракурс

Дональд Трамп, президент США, повідомив, що він зобов’язаний з’ясувати, чи впливав екс-віце-президент Джозеф Байден на відставку екс-генпрокурора України Віктора Шокіна в 2016 році, а також дізнатися, чи мали місце корупційні схеми за участі Байдена та його сина.

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Зокрема, для Трампа залишається відкритим питання про можливі махінації сина екс-віце-президента США — отримання мільйонів доларів від української енергетичної компанії та виведення коштів із Китаю. Про це американський лідер написав у Twitter.

Трамп обурений тим, що розслідування нібито акцентує увагу на другорядних свідках, у той час як «достатньо прочитати стенограму» його розмови із президентом України Володимиром Зеленським.

Він заявив, що ні на Зеленського, ні на решту представників України не чинив жодного тиску в зв’язку з розслідуванням у справі Байдена.

Раніше повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро України не проводить розслідування стосовно Хантера Байдена. У відомстві зазначили, що вони займаються вивчення матеріалів 2010—2012 років. У той час як Байден увійшов до складу правління компанії Burisma Limited тільки в травні 2014 року.