В Украине назвали цену гектара земли в случае допуска иностранцев, фото: pixabay

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Ракурс

Стоимость гектара земли в Украине составит 2200 долл., если к ее покупке допустят граждан иностранных государств.

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Замминистра экономики Тарас Высоцкий в интервью назвал это ключевым фактором, сообщает «Новое время».

Уточняется, что ограниченная модель «только украинцы покупают землю» позволит установить цену в 1500 долл. за гектар. Если разрешат покупать землю иностранцам, произойдет повышение цены на 700 долл. Но даже в таком случае украинская земля будет самой дешевой в Европе.

Согласно информации «Слово и дело», сейчас самая высокая цена за гектар земли в Нидерландах (81 тыс. 836 долл.), а также Люксембурге (42 тыс. 700 долл.) и Италии (40 тыс. 200 долл.). Самая дешевая земля в Европе — в Румынии (2,5 тыс. долл.), Латвии, Хорватии и Словакии (3,6 тыс. долл.).

Эксперты Всемирного банка утверждают, что запрет иностранцам покупать землю не противоречит европейской практике. Среди положительных моментов их допуска к рынку — усиление конкуренции, внедрение новых технологий и быстрый экономический рост.

Ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский обсудил с депутатами вероятную причастность олигарха Игоря Коломойского к протестам против рынка земли. Он намекнул, что «эти акции разгоняет только один человек».