В Україні назвали ціну гектара землі в разі допуску іноземців, фото: pixabay

https://racurs.ua/ua/n129376-v-ukrayini-nazvaly-cinu-gektara-zemli-v-razi-dopusku-inozemciv.html

Ракурс

Вартість гектара землі в Україні становитиме 2200 дол., якщо до її купівлі допустять громадян іноземних держав.

Loading...

Заступник міністра економіки Тарас Висоцький в інтерв’ю назвав це ключовим фактором, повідомляє «Новое время».

Уточнюється, що обмежена модель «тільки українці купують землю» дозволить встановити ціну в 1500 дол. за гектар. Якщо ж дозволять купувати землю іноземцям, відбудеться підвищення ціни на 700 дол. Та навіть у такому разі українська земля все одно залишиться найдешевшою в Європі.

За даними «Слово і діло», наразі найвища ціна гектару землі є в Нідерландах (81 тис. 836 дол.), а також у Люксембурзі (42 тис. 700 дол.) та Італії (40 тис. 200 дол.). Найдешевша земля в Європі — в Румунії (2,5 тис. дол.), Латвії, Хорватії та Словаччині (3,6 тис. дол.).

Експерти зі Світового банку стверджують, що заборона іноземцям купувати землю не суперечить європейській практиці. Серед позитивних моментів їх допуску до ринку — посилення конкуренції, запровадження нових технологій і швидке економічне зростання.

Раніше сьогодні президент України Володимир Зеленський обговорив із депутатами ймовірну причетність олігарха Ігоря Коломойського до протестів проти ринку землі. Він натякнув, що «ці акції розганяє лише одна людина».