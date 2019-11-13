Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Реформа "Укроборонпрому": підприємства ВПК об’єднають в єдину юрособу, фото — old.qha.com.ua

Український ВПК об'єднають в єдину юрособу, а закупівлі переведуть на Prozorro — менеджер «Укроборонпрому» (ВІДЕО)

13 лис 2019, 13:30
999

Підприємства державного концерну «Укроборонпром» хочуть об'єднати в одну юридичну особу у 2020 році. Під час корпоратизації можуть виникнути чотири дивізіони: авіа, бронетанковий, високоточний та суднобудівний.

Loading...

Про наміри реформувати підприємства військо-промислового комплексу країни повідомила директор Департаменту закупівель «Укроборонпрому» Надія Бігун в інтерв’ю Bihus.Info. У планах нової команди концерну — провести корпоратизацію вже у наступному році.

Концерн і підприємства концерну фактично мають стати однією структурою, яка працює на загальні цілі, які стоять перед цим підприємством, — заявила менеджер «Укроборнпрому».

За словами Бігун, зі 138 підприємств концерну тільки 90 працюють ефективно, а 20 вважають «умовно ефективними». Відтак, оборонні підприємства мусять виживати і займатися непрофільним виробництвом.

Бігун розповіла, що Львівський бронетанковий завод був змушений виготовляти обладнання для виготовлення вермішелі, а Харківське конструкторське бюро імені О.О. Морозова замість того, щоб проектувати зброю почало займатися серійним виробництвом.

Топ-менеджер «Укроборонпрому» припустила, що корпоратизація концерну спричинить утворення кількох профільних дивізіонів: авіа, бронетанкового, високоточного та суднобудівного.

Ймовірно, буде чотири таких підприємства. Але у багатьох галузей немає шансів вижити, якщо вони не будуть працювати на загальні цілі. Замість того, щоб конкурувати і топити один одного, — повідомила Бігун.

Крім того, корпоратизація «Укроборонпрому» автоматично переведе всі несекретні закупівлі концерну на майданчик Prozorro. Наразі діяльність концерну не потрапляє під дію закону «Про публічні закупівлі».

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter









Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...
Новини
Останні новини
Показати більше