Реформа "Укроборонпрому": підприємства ВПК об’єднають в єдину юрособу, фото — old.qha.com.ua

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Підприємства державного концерну «Укроборонпром» хочуть об'єднати в одну юридичну особу у 2020 році. Під час корпоратизації можуть виникнути чотири дивізіони: авіа, бронетанковий, високоточний та суднобудівний.

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Про наміри реформувати підприємства військо-промислового комплексу країни повідомила директор Департаменту закупівель «Укроборонпрому» Надія Бігун в інтерв’ю Bihus.Info. У планах нової команди концерну — провести корпоратизацію вже у наступному році.

Концерн і підприємства концерну фактично мають стати однією структурою, яка працює на загальні цілі, які стоять перед цим підприємством, — заявила менеджер «Укроборнпрому».

За словами Бігун, зі 138 підприємств концерну тільки 90 працюють ефективно, а 20 вважають «умовно ефективними». Відтак, оборонні підприємства мусять виживати і займатися непрофільним виробництвом.

Бігун розповіла, що Львівський бронетанковий завод був змушений виготовляти обладнання для виготовлення вермішелі, а Харківське конструкторське бюро імені О.О. Морозова замість того, щоб проектувати зброю почало займатися серійним виробництвом.

Топ-менеджер «Укроборонпрому» припустила, що корпоратизація концерну спричинить утворення кількох профільних дивізіонів: авіа, бронетанкового, високоточного та суднобудівного.

Ймовірно, буде чотири таких підприємства. Але у багатьох галузей немає шансів вижити, якщо вони не будуть працювати на загальні цілі. Замість того, щоб конкурувати і топити один одного, — повідомила Бігун.

Крім того, корпоратизація «Укроборонпрому» автоматично переведе всі несекретні закупівлі концерну на майданчик Prozorro. Наразі діяльність концерну не потрапляє під дію закону «Про публічні закупівлі».