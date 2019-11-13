Реформа "Укроборонпрома": предприятия ВПК объединят в единое юрлицо, фото — old.qha.com.ua

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Предприятия государственного концерна «Укроборонпром» хотят объединить в единое юридическое лицо в 2020 году. Во время корпоратизации могут возникнуть четыре дивизиона: авиа, бронетанковый, высокоточный и судостроительный.

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О намерениях реформировать предприятия военно-промышленного комплекса страны сообщила директор Департамента закупок «Укроборонпрома» Надежда Бегун в интервью Bihus.Info. В планах новой управленческой команды концерна — провести корпоратизацию уже в следующем году.

Концерн и предприятия концерна фактически должны стать одной структурой, которая работает на общие цели, которые стоят перед этим предприятием, — заявила менеджер «Укроборнпрома».

По словам Бегун, из 138 предприятий концерна только 90 работают эффективно, а 20 считаются «условно эффективными». Поэтому, оборонные предприятия должны выживать и заниматься непрофильным производством.

Бегун рассказала, что Львовский бронетанковый завод был вынужден изготавливать оборудование для изготовления вермишели, а Харьковское конструкторское бюро имени А. Морозова вместо того, чтобы проектировать оружие начало заниматься серийным производством.

Топ-менеджер «Укроборонпрома» предположила, что корпоратизация концерна приведет к образованию нескольких профильных дивизионов: авиа, бронетанкового, высокоточного и судостроительного.

Вероятно, будет четыре таких предприятия. Но во многих отраслей нет шансов выжить, если они не будут работать на общие цели вместо того, чтобы конкурировать и топить друг друга, — сообщила Бегун.

Кроме того, корпоратизация «Укроборонпрома» автоматически переведет все несекретные закупки концерна на площадку Prozorro. Сейчас деятельность концерна не подпадает под действие закона «О публичных закупках».