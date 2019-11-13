Стрельба в Киеве: неизвестные обстреляли витрину магазина. Фото: gorodkiev.com.ua

https://racurs.ua/n129366-strelba-v-kieve-neizvestnye-obstrelyali-vitrinu-magazina-foto-video.html

Ракурс

Стрельба в Киеве в ночь на 13 ноября произошла на проспекте Победы, 19. Неизвестные повредили витрину обувного магазина Carlo Pazolini.

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По предварительным данным, витрина была обстреляна из огнестрельного оружия. Об этом свидетельствуют характерные пулевые отверстия в стеклах, сообщает «Город Киев».

Злоумышленники не ограничились лишь повреждением витрины. Перед входом в магазин появилась надпись «Москалі», сделанная красной краской.

Следует отметить, что этот инцидент зафиксирован камерами слежения, установленными на здании бывшего военторга. Записи будут изучать правоохранители для установления личностей злоумышленников.

Как сообщал «Ракурс», ранее в Киеве был обстрелян скоростной трамвай. По счастливой случайности никто из людей не пострадал.