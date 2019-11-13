Стрілянина у Києві: невідомі обстріляли вітрину магазину. Фото: gorodkiev.com.ua

https://racurs.ua/ua/n129366-strilyanyna-u-kyievi-nevidomi-obstrilyaly-vitrynu-magazynu-foto-video.html

Ракурс

Стрілянина у Києві в ніч на 13 листопада сталася на проспекті Перемоги, 19. Невідомі пошкодили вітрину взуттєвого магазину Carlo Pazolini.

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За попередніми даними, магазин було обстріляно з вогнепальної зброї. Про це свідчать характерні кульові отвори, повідомляє «Місто Київ».

Зловмисники не обмежилися лише пошкодженням вітрини. Перед вхідними дверима до магазину з’явився надпис «Москалі», який був зроблений червоною фарбою.

Слід зазначити, що цей інцидент зафіксований камерами спостереження, встановленими на будівлі колишнього військторгу. Запис вивчатимуть правоохоронці для встановлення осіб зловмисників.

Як повідомляв «Ракурс», раніше Києві було обстріляно швидкісний трамвай. На щастя, ніхто з людей не постраждав.