Венеція страждає від повені, фото: Луїджі Бруньяро

https://racurs.ua/ua/n129373-povin-u-veneciyi-dvi-ludyny-zagynuly-foto-video.html

Ракурс

Щонайменше дві людини стали жертвами потужної повені у Венеції, котра вчора ввечері затопила приблизно 80% міста.

Loading...

Обидва випадки стали на острові Палегріна, повідомляє видання The Local.

Зазначається, що один із загиблих — 78-річний пенсіонер отримав удар електрострумом, коли намагався увімкнути світло у затопленому будинку.

Причина смерті іншого загиблого наразі не відома. Є ймовірність, що вона сталася з природних причин.

Висота води у Венеції сягнула 1,87 м, це найбільша повінь за останні 50 років. Найвищий зафіксований рівень був у 1966 році — 1,98 м. Рівень води у місті фіксується з 1923 року.

Як правило, вода у Венеції під час повені не піднімається вище 110 см.

Повінь сталася через сильні дощі та вітер, котрий дме з боку моря.

Мер Венеції Луїджі Бруньяро звинуватив у причинах паводку кліматичну кризу.

За його словами, повінь є «раною, яка залишить незмивні сліди».

Також він закликав італійський уряд негайно допомогти місту, оскільки вартість збитків, як очікується, буде «дуже високою».

У центрі міста повінь пошкодила близько 60 суден. Також вода затопила крипту базиліки Святого Марка, а на першому поверсі цієї будівлі рівень води сягнув метрової висоти.

Берегова охорона задіяла додаткові човни, щоб служити водною швидкою допомогою.

Нагадаємо, у зв’язку з негодою у готелях Венеції туристам пропонують чоботи для пересування містом.