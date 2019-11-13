Венеция страдает от наводнения фото: Луиджи Бруньяро

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По меньшей мере два человека стали жертвами мощного наводнения в Венеции, которая вчера вечером затопила около 80% города.

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Оба случая стали на острове Палегрина, сообщает издание The Local.

Отмечается, что один из погибших — 78-летний пенсионер получил удар электротоком, когда пытался включить свет в затопленном доме.

Причина смерти другого погибшего пока не известна. Есть вероятность, что она произошла по естественным причинам.

Высота воды в Венеции достигло 1,87 м, это самое большое наводнение за последние 50 лет. Самый высокий зафиксирован уровень был в 1966 году — 1,98 м. Уровень воды в городе фиксируется с 1923 года.

Как правило, вода в Венеции во время наводнения не поднимается выше 110 см.

Наводнение произошло из-за сильных дождей и ветра, который дует со стороны моря.

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро обвинил в причинах наводнения климатический кризис.

По его словам, наводнение является «раной, которая оставит несмываемые следы».

Также он призвал итальянское правительство немедленно помочь городу, поскольку стоимость ущерба, как ожидается, будет «очень высокой».

В центре города наводнение повредило около 60 судов. Также вода затопила крипту базилики Святого Марка, а на первом этаже этого здания уровень воды достиг метровой высоты.

Береговая охрана задействовала дополнительные лодки, чтобы служить водной скорой помощью.

Напомним, в связи с непогодой в отелях Венеции туристам предлагают сапоги для передвижения по городу.