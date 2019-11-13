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Венеция страдает от наводнения фото: Луиджи Бруньяро
Наводнение в Венеции: два человека погибли (ФОТО)https://racurs.ua/n129373-navodnenie-v-venecii-dva-cheloveka-pogibli-foto.htmlРакурс
По меньшей мере два человека стали жертвами мощного наводнения в Венеции, которая вчера вечером затопила около 80% города.
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Оба случая стали на острове Палегрина, сообщает издание The Local.
Отмечается, что один из погибших — 78-летний пенсионер получил удар электротоком, когда пытался включить свет в затопленном доме.
Причина смерти другого погибшего пока не известна. Есть вероятность, что она произошла по естественным причинам.
Высота воды в Венеции достигло 1,87 м, это самое большое наводнение за последние 50 лет. Самый высокий зафиксирован уровень был в 1966 году — 1,98 м. Уровень воды в городе фиксируется с 1923 года.
Как правило, вода в Венеции во время наводнения не поднимается выше 110 см.
Наводнение произошло из-за сильных дождей и ветра, который дует со стороны моря.
Мэр Венеции Луиджи Бруньяро обвинил в причинах наводнения климатический кризис.
По его словам, наводнение является «раной, которая оставит несмываемые следы».
Также он призвал итальянское правительство немедленно помочь городу, поскольку стоимость ущерба, как ожидается, будет «очень высокой».
В центре города наводнение повредило около 60 судов. Также вода затопила крипту базилики Святого Марка, а на первом этаже этого здания уровень воды достиг метровой высоты.
Береговая охрана задействовала дополнительные лодки, чтобы служить водной скорой помощью.
Напомним, в связи с непогодой в отелях Венеции туристам предлагают сапоги для передвижения по городу.
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