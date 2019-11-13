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Ракурс
В Нидерландах студентам для снятия стресса предлагают полежать в медитационной могиле, фото: Geograph

В Нидерландах студентам для снятия стресса предлагают полежать в медитационной могиле (ФОТО)

13 ноя 2019, 13:01
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Медитационная могила поможет снять стресс голландским студентам перед экзаменами.

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В Неймегене университет Радбауд выступил с соответствующей инициативой. Об этом сообщает Ruptly.

На территории вуза расположена часовня. За ней и находится необычная могила. Среди студентов она пользуется популярностью. Некоторые даже записываются в лист ожидания, чтобы забронировать место на период от 30 минут до трех часов.

В могиле есть подушка, коврик для йоги и надпись Stay Weird (Оставайся безумным). Основатель проекта Джон Хаккинг отметил, что это поможет студентам ценить время, которое они проводят на земле.

В Нидерландах студентам для снятия стресса предлагают полежать в медитационной могиле, фото: Geograph

В Нидерландах студентам для снятия стресса предлагают полежать в медитационной могиле, фото: Geograph

Ранее китайские бизнесмены предложили выращивать тараканов для поедания мусора и использования насекомых в медицинском бизнесе. Предприниматели заявили, что это поможет с болезнями полости рта, язвами, кожными ранами и даже в борьбе с раком желудка.


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