Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
У Нідерландах студентам для зняття стресу пропонують полежати в медитаційній могилі, фото: Geograph

У Нідерландах студентам для зняття стресу пропонують полежати в медитаційній могилі (ФОТО)

13 лис 2019, 13:01
999

Медитаційна могила допоможе зняти стрес голландським студентам перед іспитами.

Loading...

У Неймегені університет Радбауд виступив з відповідною ініціативою. Про це повідомляє Ruptly.

На території вишу розташована каплиця. За нею і знаходиться незвичайна могила. Серед студентів вона користується популярністю. Деякі навіть записуються в лист очікування, щоб забронювати місце на період від 30 хвилин до трьох годин.

У могилі є подушка, килимок для йоги і напис Stay Weird (Залишайся божевільним). Засновник проекту Джон Хаккінг зазначив, що це допоможе студентам цінувати час, який вони проводять на землі.

В Нідерландах студентам для зняття стресу пропонують полежати в медитаційній могилі, фото: Ruptly

В Нідерландах студентам для зняття стресу пропонують полежати в медитаційній могилі, фото: Ruptly

Раніше китайські бізнесмени запропонували вирощувати тарганів для поїдання сміття і використання комах в медичному бізнесі. Підприємці заявили, що це допоможе з хворобами порожнини рота, виразками, шкірними ранами і навіть в боротьбі з раком шлунка.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter









Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...
Новини
Останні новини
Показати більше