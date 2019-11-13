У Нідерландах студентам для зняття стресу пропонують полежати в медитаційній могилі, фото: Geograph

https://racurs.ua/ua/n129371-v-niderlandah-studentam-dlya-znyattya-stresu-proponuut-polejaty-v-medytaciyniy-mogyli-foto.html

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Медитаційна могила допоможе зняти стрес голландським студентам перед іспитами.

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У Неймегені університет Радбауд виступив з відповідною ініціативою. Про це повідомляє Ruptly.

На території вишу розташована каплиця. За нею і знаходиться незвичайна могила. Серед студентів вона користується популярністю. Деякі навіть записуються в лист очікування, щоб забронювати місце на період від 30 хвилин до трьох годин.

У могилі є подушка, килимок для йоги і напис Stay Weird (Залишайся божевільним). Засновник проекту Джон Хаккінг зазначив, що це допоможе студентам цінувати час, який вони проводять на землі.

Раніше китайські бізнесмени запропонували вирощувати тарганів для поїдання сміття і використання комах в медичному бізнесі. Підприємці заявили, що це допоможе з хворобами порожнини рота, виразками, шкірними ранами і навіть в боротьбі з раком шлунка.